Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 13

Adana: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 12