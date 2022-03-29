''Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli''

Türk Böbrek Vakfı paylaşımlarına göre, çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerde ise kadınların 2 litre, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor. İçilen suyun miktarı yanında mineral bakımından zengin doğal kaynak sularının olması gerektiğini belirten Gıda Hareketi ise, 'Su Raporu' yayınladı.

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  • 29.03.2022 10:37
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:40
''Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli''
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Türk Böbrek Vakfı paylaşımlarına göre, çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerde ise kadınların 2 litre, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor. İçilen suyun miktarı yanında mineral bakımından zengin doğal kaynak sularının olması gerektiğini belirten Gıda Hareketi ise, ‘Su Raporu’ yayınladı.

Perakende sektörü Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Raflar ürünlerle dolarken tüketiciler de Ramazan alışverişi telaşesinde. Bu arada uzman kişi ve kurumlardan, ekonomik alışveriş tüyoları ve sağlıklı tüketim tavsiyeleri geliyor. Suyla ilgili olanlar ise hayati nitelik taşıyor. Çünkü Ramazan ile birlikte susuz kalan bedenlerde hayati sağlık sorunları oluşabiliyor. Türk Böbrek Vakfı paylaşımlarına göre, çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerde ise kadınların 2 litre, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor. Çay ve kahve, içinde su bulundursa da içerisindeki farklı maddelerden dolayı ihtiyaç olan su yerine geçmiyor.

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’’Su mineralli olmalı’’

Sağlık ve gıda güvenliği konularında çalışmalar yapan Gıda Hareketi ise yeterli miktarda su kadar mineral bakımından zengin doğal kaynak suları içmenin de önemine dikkat çekiyor. Yayınladığı Su Raporları ile mineral bakımından zengin doğal kaynak sularının değerlerini ortaya koyuyor ve tüketiciye içilebilir sular konusunda rehberlik yapıyor. Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği, ruhsatlandırma yaptığı su firmalarından alınan örnekleri inceleyip analiz yaptırarak su raporu ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan bu raporlar da içilebilir su markalarını oluşturuyor.

Rapora göre, mineralce zengin ambalajlı doğal kaynak suları şöyle açıklandı:

Gıda Hareketi, yıllık hazırladığı Ambalajlı Sular Raporu 2021’i yayınladı. Verilerini paylaşan 131 markanın değerleri analiz edilerek listelendi. Listenin birinci sırasında Fuska yer alırken ilk 5’i oluşturanların tamamı ve değerleri şöyle;

Listenin birinci sırasında Sapanca/Sakarya dolumu yapılan Fuska var, toplam aldığı puan ise 88,00.

Listenin ikinci sırasını Gevte/Sakarya’dan gelen Buzdağı oluşturuyor, toplam aldığı puan 83,73.

Üçüncü sırada Kayseri/Pınarbaşı’dan gelen Atlantis su var, tablodaki puanı 71,85

İHA

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