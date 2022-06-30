'Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğunda uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Arkın'ın çok sayıda hayranının katıldığı törende oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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  • 30.06.2022 13:36
  • Güncelleme: 30.06.2022 15:36
'Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Yeşilcam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii’nde son yolculuğunda uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın tabutuna kapanan "Yeşilçam’ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Arkın’ın çok sayıda hayranının katıldığı törende oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii’ne getirildi. Buradaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Arkın’ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun yüzlerce hayranı katıldı. Kalabalık cami dışına taşarken, törende oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. Betül Cüreklibatır hayat arkadaşı Cüneyt Arkın’ın tabutu başında gözyaşı döktü. Hayranları da tabutun başında dua etti.

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"Yeşilçam’ın Sultanı" Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu

Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cüneyt Arkın’ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

Kerem Alışık, "Çok önemli büyük bir sanatçıydı. Hakikaten filmimiz koptu diyebilirim. Sokaklarda adı koşturduğumuz çocukluğumuz, içimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı gitti. Başımız sağ olsun milletçe. Mekanı cennet olsun" dedi.

Törene katılan Burak Özçivit ise, "Hepimiz için çok önemli biriydi. Son görevimizi yapmaya geldik. Benim için onun yeri çok ayrı. En son ’Kuruluş Osman’ da birlikte rol aldık. En zor süreçte bizim yanımızdaydı. Pandemi sürecinde o yaşta, o enerjisiyle kalktı geldi. Ekibi motive etti. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, "Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın’ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı" dedi.

İHA

Editör
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