15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci adına lokma dağıtıldı
Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ile Kahramankazan Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci adına mevlit okuttu. Ardından Biçinci adına lokma dağıtıldı.
Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ile Kahramankazan Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci adına mevlit okuttu. Ardından Biçinci adına lokma dağıtıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde Akıncı Üssü önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Lokman Biçinci adına Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ile Kahramankazan Belediyesince mevlit okutturularak lokma dağıtıldı.
Kahramankazan’da gerçekleşen programa belediye başkanı Serhat Oğuz, dernek yetkilileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.