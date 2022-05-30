2022'nin başından bu yana 31 bin 30 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Türkiye'de bu yıl yakalanarak ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 31 bin 30'a ulaştı. Ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının geçen senin aynı dönemine göre yüzde 76 arttığı belirtilirken, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 15 bin 930 göçmenin ülkesine gönderildi.

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  • 30.05.2022 09:42
  • Güncelleme: 30.05.2022 13:48
2022'nin başından bu yana 31 bin 30 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yakalanan düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor. Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan 136 göçmen de, Afganistan’a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Göçmenler İstanbul Havalimanı’ndan kalkan charter uçağıyla Kabil’e gönderilecek. Bu gece de İstanbul ve Edirne Valiliğince işlemleri devam eden 272 Afganistan vatandaşı iki charter seferi ile ülkesine gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Geri Gönderme Merkezlerinde bugün itibarıyla 86 farklı uyruktan 18 bin 730 yabancı gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 11 bini Afganistan, 2 bin 902’si Pakistan, bin 687’si Suriye, 3 bin 141’i diğer uyruklardan oluşuyor. Kamu düzenini bozan her Suriyelinin gözetime alındığı da verilere yansıyor.

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27 Ocak tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 9 bin 730’u 53 charter seferiyle ve 6 bin 200’ü tarifeli olmak üzere toplam 15 bin 930 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Yılbaşından bu yana 354’ü iki charter seferiyle ve 4 bin 765’i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5 bin 119 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. 9 bin 981’i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 31 bin 30’a ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 artış sağlandı.

İHA

SHA Editör
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