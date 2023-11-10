2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor. Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, "Tatillerdeki sıklık arttıkça öğrencilerin derse dönüşleri daha uzun bir süre alıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci için ara tatilin son ders zili bugün çalacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrimiçi yapılacak. Öğretmenler, çevrim içi mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

"Tatillerdeki sıklık arttıkça öğrencilerin derse dönüşleri daha uzun bir süre alıyor"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, ara tatillere ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Eğitimci-Yazar Beledioğlu, tatillerin dozunda olması gerektiğini ve her zaman için öğrenciye katkı sağlamasına dikkati çekerek, "Tatillerdeki sıklık arttıkça öğrencilerin derse dönüşleri daha uzun bir süre alıyor. Özellikle de matematik becerilerinde gerileme olduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma var. Zihnimizin bir esnek özelliği var buna nöro plastik beyin deniliyor. Bu bir süre sonra dersten hızla kopuyor ve derse uyum sağlayamama moduna giriyor. Bunun için bu tatili ben çıktığı günden beri uygun görmüyorum. Öğrencilerin geri dönüşünü yani derse zihinsel dönüşünü son derece geciktiriyor. Bu her 2 tatilin kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Öğrenciler bu tatile taraftar, veliler taraftar değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Matematik becerilerinde düşüş yaşamamak için matematik derslerine çalışsınlar"

Bu ara tatilin kişilerde öz saygının gelişimine katkı sağlayabileceğini ve öz saygının öğrencilerin kendi vakit ayırmasıyla gelişeceğini vurgulayan Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, şunları söyledi:

"Öz saygı dikkatimizin, motivasyonumuzun, büyük hedefler peşinde koşmamızın temelini oluşturuyor. Bu tatillerde benim gördüğüm şu; 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin çalışmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Öğrencilerimize ana tavsiyemiz şu; 9 günlük tatil süresinde mutlaka çok sevdiği aktivitelere, çok sevdiği arkadaşlarına, çok sevdiği kitaplara ve elbette ki en vazgeçilmez olan anne babalarına zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum. Bu tatilin yarısında sosyal aktivite yarısında mutlaka derslerinde çalışması gerekiyor öğrencilerimizin. Mutlaka kitap okusunlar. Özellikle matematik becerilerinde düşüş yaşamamak için matematik derslerine çalışsınlar. Uyku düzenlerine asla bozmasınlar. Çünkü uyku düzeni esnekliğini kaybettiklerinde de ona tekrar dönmek için en az bir 10 gün daha kayıp yaşayacaklardır, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor."

"Bu tatili çocuğunuza bol bol vakit ayırarak geçirmelerini tavsiye ediyorum"

Ara tatillerde velilerin yapması gerekenlerle ilgili de konuşan Beledioğlu, velilerin bir tatil planı varsa bunu bozmamaları gerektiğini belirterek, "Çocuk hayal kırıklığına uğrar ama çocuğu çok uzun tatillere eğitim aralarında götürmenin çocuğun tatil havasına girmesine neden olduğu da yapılan araştırmalarda çok net. Benim ana düşüncem ailelerle ilgili şu aslında; bu bir haftayı lütfen çocuğunuza bol bol vakit ayırarak, ona kendini değerli hissettirecek şeyleri yaparak, ona sevildiğini hissettirecek bir takım sözler, davranışlar, cümleler sarf ederek geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çocuğumuza gözümüz ve yüzümüzle nasıl davranıyorsak çocuk onu öyle algılıyor. Söz söylüyorsunuz, gözünüz kaygı dolu yüzünüz endişe doluysa o zaman gerçekten o eyleminizden bir kazanç ve fayda elde edemiyorsunuz. Onun için çocuklarla zaman ayırsınlar. Çocuklarının uyku düzenlerini bozmasınlar. Beslenme düzenlerine dikkat etsinler" dedi.

Eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2024’te sona erecek

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının yarı yıl tatili 2 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ikinci ara tatili ise 8-12 Nisan’da olacak. 11 Eylül 2023’te başlayan eğitim öğretim döneminin son ders zili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü çalacak.

LGS 2 Haziran’da YKS ise 8-9 Haziran’da yapılacak

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.