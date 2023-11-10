Yürüyen Köşk'te 10 Kasım yoğunluğu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85.yıl dönümünde Atatürk’ün Yalova’da bulunan evi Yürüyen Köşk’te ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hem Yalova’da hem de çevre illerden gelen birçok vatandaş bu özel ve anlamlı günde Yürüyen Köşk’ü tercih ettiklerini belirtiyor. Sabah saatlerinde mesainin başlaması ile birlikte Yürüyen Köşk’te ziyaretçi yoğunluğu başladı. Saatler 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova Yürüyen Köşk’te de saygı duruşunda bulunuldu. Ardından öğrenciler ve velilere rehberler eşliğinde Yürüyen Köşk hikayesi anlatıldı.

Ziyaretin ardından çok sayıda vatandaş ve öğrenciler günün anısına Yürüyen Köşk önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.