23 Nisan Müzik Stüdyosu açıldı

Nilüfer Belediyesi, müzisyenlerin önemli ihtiyaçlarına cevap verecek 23 Nisan Müzik Stüdyosu’nu hizmete açtı. Amatör ve profesyonel müzisyenler burada profesyonel stüdyo hizmetlerinden faydalanacağı gibi düzenlenecek eğitim ve atölye çalışmalarına da katılabilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin müziğe ve sanata gönül veren profesyonel ve amatör tüm müzik insanlarını yenilikçi bir atmosferde bir araya getireceği 23 Nisan Müzik Stüdyosu, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem’in yanı sıra 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, Ertuğrul Mahalle Muhtarı Gülten Üstünkaya ile sanata ve müziğe gönül veren çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, müzik dünyasına değer katacak 23 Nisan Müzik Stüdyosu’nun açılışının heyecanını yaşadığını söyledi. Bu tesisin açılması kararını mahalle komite üyeleriyle birlikte aldıklarını anlatan Bayraktar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Bayraktar, buradan modern imkanlarla müzisyenlerin unutulmaz eserler çıkaracağına inandığını sözlerine ekledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kültür-sanatın kenti Nilüfer’de yenilikçi yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Bilindiği gibi yeni nesil iletişim yöntemlerini daha aktif kullanmak için geçtiğimiz yıl dijital içerik stüdyomuzu kurmuştuk. Şimdi de kentin müzik sahnesine yenilikçi ve profesyonel bir dokunuş katacak, kayıt stüdyomuzu hizmete açıyoruz” dedi.

Bursa’nın sanat dünyasına çok değerli sanatçılar ve müzisyenler kazandırmış bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, bu alanda güçlü bir potansiyelin bulunduğunu hatırlattı. Bu yılı ‘Gençlik Yılı’ ilan ettiklerini belirten Başkan Erdem, bu yatırımların bir amacının da gençlere bu alanlarda fırsat oluşturmak olduğunu kaydetti. Yıllardır Liselerarası Müzik Yarışmaları organize ettiklerini de ifade eden Başkan Erdem, “Orada gençlerin yeteneklerini, potansiyelini, hayallerini görüyoruz. Bu gençlerin Bursa’da imkanların sınırlı olduğunu da görüyoruz. 23 Nisan Kayıt Stüdyonu, Bursa’da müzisyenlerin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak. Burada amatör ve profesyonel müzisyenler, uzman personelimizin de desteği ile kayıt yapma imkanı bulacak. Bu stüdyo, öncelikli olarak Bursa’nın genç müzisyenlerine profesyonel destek sunmayı amaçlıyor. Ama ayrıca Liselerarası Müzik Yarışması’na katılan genç yeteneklere de ücretsiz hizmet sağlayarak, onların müzikal yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor” diye konuştu.

Stüdyo hizmetlerinin yanı sıra burada çeşitli eğitim ve atölye çalışmalarının da yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, mentörlük programlarıyla, genç yeteneklere kendi müzik hikayelerini yazma olanağı sağlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile 23 Nisan Müzik Stüdyosu, hizmete girdi. Açılışın ardından stüdyoyu gezen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençlerle Barış Manço’nun ‘Alla Beni Pulla Beni’ isimli şarkısını seslendirdi. Başkan Erdem, daha sonra gençlerin enstrümantal performansını izledi.