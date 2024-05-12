İstanbul'da binlerce kişi 19 Mayıs coşkusuyla koştu

Spor İstanbul’un ilgi gören etkinliklerinden biri olan İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı, bugün Üsküdar’da koşuldu.

Binlerce kişinin katıldığı yarış, bu yıl ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu’ adı altında organize edildi. Bayram için tasarlanan kırmızı-beyaz tişörtlerini giyen koşucular, güneşli bir İstanbul gününde 19 Mayıs coşkusuyla yarıştı. İstanbul’u Koşuyorum Asya etabının startını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.

Üsküdar sahili boyunca devam eden ve İstanbul’un eşsiz manzarasının eşlik ettiği parkurdaki yarış 5K ve 10K olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Şehrin sembol noktalarındaki etaplarıyla yol yarışlarına katılan koşucu sayısını artırabilmeyi hedefleyen İstanbul’u Koşuyorum yarışlarının Asya etabına yaklaşık 3 bin 800 kişi katıldı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da koştu

681 kişinin koştuğu 5K kategorisinin startı saat 08.00’de verildi. 5K erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga 16.12’lik derecesiyle ipi göğüslemeyi başardı. Seyed Ehsan Saadati 16:59’lık derecesiyle ikinci, Mehmet Demir 17.18’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birinciliği 20:44’lük derecesiyle Mariia Kalpakova elde etti. 21.24’lük derecesiyle Gülnaz Ayar ikinci, 23:44 ile Ece Upçin Yüce üçüncü oldu.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da 5K kategorisinde koştu.

10K’da şampiyonlar Emektar ve Kaya

’İstanbul’u Koşuyorum’ Asya etabı 10K kategorisi yarışına 3 bin 49 kişi katıldı. 09.15’te startı verilen yarışta erkekler kategorisi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışı 30.30 derecesiyle bitiren Murat Emektar ipi göğüslemeyi başardı. Emektar’ı 30:47’lik derecesiyle Aykut Taşdemir, 30.55 ile Ömer Faruk Uğurlu takip etti.

Kadınlarda ise zafere ulaşan 34.27’lik derecesiyle Özlem Kaya oldu. Kürsüye çıkan diğer isimler 37.27 ile Dilan Atak, 38.53 ile Özge Çolak oldu. 10K koşusunda birincilere 10, ikincilere 8, üçüncülere 6, dördüncülere 5, beşincilere 4’er bin TL para ödülü verildi.

13 farklı yaş grubuna kupa ve madalya verildi

10K kategorisinde 13 farklı yaş grubunda mücadele edildi. Yaş gruplarında ilk 3’e giren koşuculara kupa ve madalya takdim edildi. Ayrıca yarışı tamamlayan tüm katılımcılara İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyası verildi.

Avrupa Etabı 6 Ekim’de Yenikapı’da

’İstanbul’u Koşuyorum’ Asya etabında kategorilerinde ilk 3’e giren koşuculara sponsorlar tarafından hediyeleri verildi.

19 Mayıs kutlamalarıyla bir şölen havasında geçen Asya etabının ardından, İstanbul’u Koşuyorum yarışlarının Avrupa etabı 6 Ekim’de Yenikapı’da düzenlenecek.