Türkiye'nin 'yıldız' isimleri ödüllerini aldı

Türkiye’nin ’yıldız’ isimleri Nigella Klass ödülleri töreninde buluştu. Uluslararası alanda da sektörüne değer katmış isimlerin 50 farklı kategoride ödüllendirildiği törene iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının 500 seçkin ismi katıldı. Gecenin onur konuğu olan dünyaca ünlü sanatçı Dany Brillant ‘Yılın Uluslararası Ses Sanatçısı’ ödülünü kazandığı gecede Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ece Sükan’ın sunduğu, Klass Magazin’in bu sene 3. kez gerçekleştirdiği ödül töreninde Kerem Alışık ‘Yılın Tiyatro Sanatçısı’, Müjde Uzman ‘Yılın Kadın Oyuncusu’, Barış Falay ‘Yılın Erkek Oyuncusu’, Murat Karahan ise ‘Yılın Ses Sanatçısı’, Pınar Eliçe “Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı” seçildi. Ses, ışık ve sahneyi Ritim Türkiye, fotoğraf ve canlı yayın organizasyonunu ise Bülent Şimşek üstlendi. Yusuf Özer ve ekibinin perküsyon şovu eşliğinde doyasıya eğlenirken, ödül alan isimler de yakın dostlarıyla başarılarını kutladı.

Törende, Benan Kurtuluş, Haydar Çolakoğlu, Saffet Çerçi, Yaşar Aşçıoğlu, Yüksel Mermer, Ziya Yılmaz, Emel Yıldırım, Murat Aygen, Sinan Öncel, Ulviye Gasımova, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Zeynep Karahan Uslu, Murat Ergin, Ahmet Selçuk İlkan, Akif Üstündağ, Hilal Suerdem, Sevim Aydın, Aslıhan Karalar, Ece Sükan, Altay, İsmail-Esra Özkan, Yalçın Şahin, Fatih-Nazan Eke, Erbakan Malkoç, Melec-Umut Çakmak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Almila Özerman, Dany Brillant, Barış Falay, Müjde Uzman, Bekir Aksoy, Cihan Nacar, Doğuş Çabakcor, Raşit Bağzıbağlı, Ebru Akel, Pınar Eliçe, Ebru Destan, Ece Gürsel, Galip Ölmez, Güven Güleşçe, Pınar Kerimoğlu, Seda İnan,Tanyeli, Türkan Şerbetçi, Belgin Aksoy, Ali Onaran, Banu Zorlu, Eylem Şenkal, Kadriye Olgar, Kubat, Zahide Yetiş, Ege, Nuri Develi, Simin Bıçakcıoğlu, Berna Öztürk, Bilge Öztürk-Daren Gerede, Ebru Kain, Safiye Soyman, Yeliz Yeşilmen, Kerim Güzeliş, Recai Çakır, Nihan Akın, Öner Evez, Murat Tavman, Suadiye gibi isimler dikkat çekti.