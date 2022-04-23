23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl törenleri çerçevesinde Silivri Öğretmenevi önünde düzenlenen tören, yapılan konuşmaların ardından Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şiirlerin okunması ile coşkuyla kutlandı. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.