236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen. İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 01.06.2022 00:37
  • Güncelleme: 01.06.2022 08:59
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen. İstanbul’dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.

İsranbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

‘Yaman’ Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

DAHA FAZLA
Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’