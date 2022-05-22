6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Çerkezköy'de cinnet getirmesi sonucu 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 22.05.2022 18:59
  • Güncelleme: 22.05.2022 20:33
6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çerkezköy'e bağlı Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta 6 yaşındaki E.K. isimli kızını öldüren Sevda K. polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyette sorgulamaya alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sevda K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İddiaya göre cinnet getiren 25 yaşındaki Sevda K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden Sevda K. gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra minik kızın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

“Pişmanım”

Gözaltına alınan Sevda K.’nin ilk ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği ortaya çıktı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

2
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

3
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

4
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

5
Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

6
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

DAHA FAZLA
Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı