8 saat sürecek kesintilere dikkat

29 NİSAN 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 6060., 608., 6162., 6205. sk bölgelerinde 29/04/2022 00:01:00 - 29/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 29/04/2022 01:00:00 - 29/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah KONURALP sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah KONURALP sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah MİLLET, GÜRPINAR, HAMİT, GÜCERTE, ÖDEMİŞ sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.