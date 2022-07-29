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Adsom Döner'den duyarlı davranış

Silivri'de faaliyet gösteren Adsom Döner, dünkü hasılatını SMA hastası Asel bebeğe bağışladı.

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Adsom Döner'den duyarlı davranış
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Adsom döner'den duyarlı davranış
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Adsom döner’den duyarlı davranış

Silivri’de yaklaşık 15 yıldır hizmet veren Adsom Döner’in işletmecileri Süleyman Okyay ve Abbas Dal, Silivrili SMA hastası Asel Demir’in durumuna kayıtsız kalmadı ve işletmelerinin dünkü kazançlarını Asel bebeğe bağışladı.
Silivrili SMA hastası 16 aylık Asel Demir’in, İstanbul Valiliğince onaylı yardım kampanyası devam ederken kampanyaya bir büyük destek de Silivri merkezde hizmet veren Adsom Döner işletmecilerinden geldi. 

"Her şey Asel bebek için"
İşletme sahiplerinden Esat Dal “Adsom Döner olarak Asel bebeğe duyarsız kalmadık. Diğer esnaf arkadaşlarımızdan da böyle bir hareket bekliyoruz. Silivri halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bugün işyerimi doldu. Her şey Asel bebek için” dedi.

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"Faydamız olmuşsa ne mutlu bize"
İşletme sahiplerinden Süleyman Okyay da yaptığı konuşmada “Bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu durumu ilk duyduğumuzda basit bir hastalık olduğunu düşünmüştük. Daha sonra basit bir hastalık olmadığını öğrendik. Küçük kızımızın tedavisi için denize atılan taş misali faydamız olmuşsa ne mutlu bize. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını diliyorum” dedi.


Asel bebeğin babası da Adsom Döner’in duyarlı davranışından dolayı işletme sahiplerine teşekkür etti.
 

Yusuf Eker

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