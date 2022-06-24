AFAD Marmaris'teki yangında son durumu açıkladı

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Marmaris’te meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi.

Çalışmalara destek verilmesi için AFAD, Dışişleri Bakanlığı, OGM arasında sağlanan koordinasyonla Katar’dan 3 helikopter ve 58 personel ile Azerbaycan’dan 1 amfibik uçak ve 10 personelin dün 21.00 itibarıyla Dalaman Havalimanına iniş yaptığı bildirilen açıklamada, bin 204’ü OGM olmak üzere toplamda 3 bin 798 personelin görev yaptığı kaydedildi. 43 helikopter, 13 uçak, 453 arazöz, 166 iş makinesi, 22 itfaiye aracı, 28 TOMA, 2 İHA olmak üzere, toplamda bin 148 aracın bölgede söndürme çalışmalarında bulunduğu belirtildi.

“Bölgede toplam 435 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir”

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgar hızının en düşük saatte 20 kilometre, en yüksek saatte 28 kilometre ve nem oranı en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olması tahmin edilmektedir” denilerek meteorolojik verilere yer verilen AFAD açıklamasında, Marmaris’teki orman yangınına dair son durum rakamları şöyle paylaşıldı:

“Bölgede toplam 435 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Ayrıca 512 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 23.06.2022 saat 20.40 itibarı ile yangından 29 kişi etkilenmiş olup 2 kişinin tedavisine devam edilmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 8 personel ile hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. 50 personel ve 16 platformlu araç görev yapmaktadır. Afet Enerji Grubu il genelinde enerji nakil hattı hasarı bulunmadığı ve elektrik verilemeyen mahalle bulunmadığı bilgisini iletmiştir. Yangın sahasında 9 personel görev yapmaktadır. Muhtemel arızalara karşı ekipler hazır bekletilmektedir. 6 mobil baz istasyonu oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için sahada hazır beklemektedir.”

“Gelişmeleri takip ediyoruz”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bölgede 4 bin 360 kumanya, 20 bin 30 sıcak yemek, bin 490 ikram malzemesi, 5 bin 591 litre su dağıtımı yapılmıştır. 131 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. 22 Haziran 2022 tarihinden itibaren Muğla İli genelinde yangın afeti nedeniyle su kesintisi ya da basınç düşüklüğü yaşanan mahalle-mevkii bulunmamaktadır. Muğla Defterdarlığından 10 personel hazır şekilde sahada beklemektedir. Merkez Bölge Trafik ve bağlı istasyonlarına ait yangın bölgesi sorumluluk alanında ve güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmaları için hazır beklemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”