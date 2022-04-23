Altay ile Galatasaray 84. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Altay ile Galatasaray, tarihlerinde 84. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30’da Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

84. randevu

Altay ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.

3 maçtır deplasmanda kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe’yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

Son 5 maçta 3 galibiyet

Galatasaray Süper Lig’de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Altay maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.