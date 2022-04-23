Altay ile Galatasaray 84. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Altay ile Galatasaray, tarihlerinde 84. kez rakip olacak.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 23.04.2022 12:29
  • Güncelleme: 23.04.2022 15:23
Altay ile Galatasaray 84. randevuda
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Altay ile Galatasaray, tarihlerinde 84. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30’da Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

84. randevu

Altay ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.

3 maçtır deplasmanda kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe’yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

Son 5 maçta 3 galibiyet

Galatasaray Süper Lig’de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Altay maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

5
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

6
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

DAHA FAZLA
Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı