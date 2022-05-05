Altın 'kalori alımını aza indirmek mümkün'

Silivri Kolan Hastanesi diyetislerinden Merve Altın, yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi;

“Sevdiklerimizle tatlı yiyip tatlı konuşacağımız günler geldi. Bir arada olmanın keyfini lezzetli yiyeceklerle çıkaran bir toplum olduğumuz için bayramlarda besin tüketimini biraz abartabiliyoruz. Peki nelere dikkat etmeliyiz?

Eğer oruç tuttuysak öğün saatlerindeki değişim, öğünlerde tüketilen miktarlar, yeterli su tüketmeme, fiziksel aktivitedeki azalma gibi sebeplerle metabolizmamızda özellikle sindirim sistemimizde değişiklikler meydana geliyor. Bir ayın sonunda eski düzene dönmek bazı kişilerde sıkıntı yaratabiliyor. Bu sebeple çok ağır besinler tüketmekten (hamur işi, kızartılmış ürünler, şeker içeriği yüksek gıdalar vb.) kaçınmamız gerekiyor.



Büyük bir emekle hazırlanan ikramlıklara hayır diyebilmek pek de kolay ancak porsiyonlarınızı küçülterek kalori alımını aza indirmek mümkün.

Ziyaretlerde ikramlardan tüketmek niyetindeysek özellikle sabah kahvaltıyı ve akşam yemeğini hafif yapmalı, ana öğünlerimizi atlamamalıyız. Böylece ziyaretlerimizi tok gerçekleştirir, ikramlardan daha az tüketebilir, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlerin önüne geçebiliriz.

Şekerli içeceklerin tüketimini sınırlandırın. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmayın .

Şeker tüketiminin yüksek olduğu bayramlarda şekerli- gazlı içeceklerle kalori alımını artırmamalıyız. Çay ve kahveyi şekerli tüketmemeli ve aşırı tüketimden çarpıntı, ritim bozukluğu, mide şikayetleri riski nedeniyle sakınmalıyız. Su tüketimi çok önemli. En az 2 litre su içmeye çalışmalıyız. Kronik rahatsızlığımız yoksa ( tansiyon, böbrek yetmezliği vb.) sade maden suyundan yana tercih hakkımızı kullanabiliriz.

İkramlarda değişiklik yapmaya var mısınız?

Bayramın gözde ikramlıkları; şekerler- çikolatalar, hamur işleri , şerbetli tatlılardır. Büyük özenle hazırlanan bu lezzetler ne yazık ki yüksek kalori alımına sebep olmakta, ayrıca hazmı zorlaştırmaktadır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, çikolata yerine kuru meyve topları, hamur işi yerine bulgurla yapılmış kıymalı sarma- dolmalar tercih etmemiz daha doğru olacaktır.



Daha düşük kalorili ve daha sağlıklı

+ soğuk baklava- üstelik 1 dilimi 180 kcal

4 adet güllaç yaprağı

4 su bardağı yarım yağlı süt

1 çay bardağı şeker – Hindistan cevizi şekeri kullanmanız daha iyi olacaktır.

80 gr rendelenmiş bitter çikolata

80 gr toz antep fıstığı



Küçük kare borcamda güllaç yapraklarını ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde kat kat şekerli sütle ıslatalım, her kata toz antep fıstığı ve çikolata serpelim. En az 1 gece buz dolabında bekletelim.

+ peynirli kabak topları – 25 kcal

1 kabak

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

3 yemek kaşığı lor veya peynir

1 diş sarımsak

Dereotu

Tuz, karabiber

Kabakları rendeleyelim bez yardımıyla sularını iyice sıkarak süzelim. Derin bir kaba aldığımız kabaklara sarımsak, dereotu, yumurta, galeta unu, peynir ve baharatları ekleyip güzelce yoğuralım. Ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar oluşturup yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizelim. 180 derece fırında 30 dk pişirelim.

Kuru biber dolma – adet 55- 60 kcal

20-25 adet kuru biber

400 gr az yağlı kıyma

1 kuru soğan

2-3 diş sarımsak

Birer demet taze nane ve maydanoz

1 kırmızı kapya biber

2-3 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, kimyon, karabiber, pul biber

Kuru biberleri yumuşaması için sıcak suda bekletelim. Sebzeleri ince ince kıyıp kıyma, salça, baharatlarla güzelce yoğuralım. Hazırladığımız iç harcı yumuşayan biberlerimize dolduralım ve tencereye dizelim. Az su, salça ve yağ karıştırıp tencereye ekleyelim. 30-35 dk orta ateşte pişirelim.

BAYRAM İÇİN ÖRNEK MENÜ

KAHVALTI :

1 YUMURTA (HAŞLANMIŞ VEYA AZ YAĞLI OMLET VEYA MENEMEN)

1 KUTU AZ YAĞLI PEYNİR

5 ADET ZEYTİN VEYA 2 TAM CEVİZ

1-2 İNCE DİLİM ESMER EKMEK

BOL YEŞİLLİK, DOMATES, SALATALIK GİBİ SÖĞÜŞ SEBZE

ÖĞLE :

100-120 GR ET(KIRMIZI ET- BEYAZ ET-BALIK)

BOL SALATA VEYA 4-5 YEMEK KAŞIĞI SEBZE YEMEĞİ

1 İNCE DİLİM ESMER EKMEK VEYA 2-3 YEMEK KAŞIĞI BULGUR

1 PORSİYON MEYVE (100gr)

3-4 YEMEK KAŞIĞI YOĞURT VEYA 1 SU BARDAĞI AYRAN

ARA :

1 DİLİM SOĞUK BAKLAVA VEYA 1 KÜÇÜK KASE SÜTLÜ TATLI

4-5 ADET SARMA VEYA 1 ADET KIYMALI KURU BİBER DOLMA

5-6 ADET PEYNİRLİ KABAK TOPLARI VEYA 1 DİLİM FIRIN MÜCVER

AKŞAM :

7-8 YEMEK KAŞIĞI AZ YAĞLI SEBZE YEMEĞİ

1 KEPÇE ÇORBA

3 YEMEK KAŞIĞI YOĞURT

BOL SALATA

(Beslenme listesi örnek niteliğinde olup, gereksinimler ve çeşitlilikler kişiye göre değişmektedir)

Kahkahası bol, sevgi dolu, hareketli günler geçirmenizi dilerim. Tabi sağlıklı lezzetlerle birlikte

