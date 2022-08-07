Haberler Genel Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. PAYLAŞ 07.08.2022 11:38 Güncelleme: 07.08.2022 11:42 EditörEditör TAKİP ET Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kaş ilçesinin 3,85 kilometre açığında saat 11.02’de bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 31.89 kilometre olarak kaydedildi.