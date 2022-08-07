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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kaş ilçesinin 3,85 kilometre açığında saat 11.02’de bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 31.89 kilometre olarak kaydedildi.

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