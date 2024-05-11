Silivri Eğitim Akademisi'nden YKS Öncesi Önemli Seminer
Silivri Eğitim Akademisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala öğrencilere yönelik önemli bir seminer düzenledi.
Silivri Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren akademi, öğrencilere YKS sistemi, sınav sürecinde stres yönetimi ve etkili çalışma metotları hakkında bilgiler verdi.
Akademi yetkilileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere "Üniversite Tercihi Danışmanlık Desteği" sağlayacaklarını belirtti. Bu destekle birlikte gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyorlar.
Silivri Eğitim Akademisi, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi ve onların yanında olduklarını vurguladı.