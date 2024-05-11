Silivri TEMAD'da Yeni Dönem: Ramazan Yeter Başkan Seçildi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silivri Şubesi, 10. olağan kongresini gerçekleştirdi. 

Silivri TEMAD'da Yeni Dönem: Ramazan Yeter Başkan Seçildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kongrede, Ramazan Yeter oy birliği ile şube başkanlığına seçildi. 2013 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olan Yeter, o tarihten bu yana özel sektörde yönetici olarak görev yapmaktadır. Kamu yönetimi mezunu olan Yeter, evli ve iki çocuk babasıdır. Yeter, Silivri'de ikamet eden tüm emekli astsubayları TEMAD çatısı altında toplanmaya davet ediyor.
 

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