Silivri TEMAD'da Yeni Dönem: Ramazan Yeter Başkan Seçildi

Kongrede, Ramazan Yeter oy birliği ile şube başkanlığına seçildi. 2013 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olan Yeter, o tarihten bu yana özel sektörde yönetici olarak görev yapmaktadır. Kamu yönetimi mezunu olan Yeter, evli ve iki çocuk babasıdır. Yeter, Silivri'de ikamet eden tüm emekli astsubayları TEMAD çatısı altında toplanmaya davet ediyor.

