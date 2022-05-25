Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 7 Nisan 2022 tarihinde kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını taklit ederek sahte web siteleri kuranlara yönelik çalışmalara devam ediliyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.05.2022 15:18
  • Güncelleme: 25.05.2022 15:45
Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 24 şüpheliden 18’i tutuklanmış, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Operasyon çerçevesinde yakalanan ve dosya dahilinde ifadesi alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda yeni operasyon düzenlendi. 19 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Sabaha karşı Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerinde 59 şüphelinin 64 ayrı adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Düzenlenen operasyon neticesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 9*19 mm çapında fişek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet sentetik ecza, 10 gram esrar maddesi, 41 adet telefon, 43 adet sim kart, 7 adet laptop, 5 adet tablet, 50 adet çeşitli bankalara ait kart, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera ve 3 bin 935 TL para bulunarak el konuldu. Operasyonda firari olarak bulunan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

DAHA FAZLA
İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’