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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, otogaza zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece itibarıyla benzine 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da benzin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan 23 lira 66 kuruşa indi. Otogaz ise gelen 30 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 10 lira 97 kuruştan satılacak.

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, otogaza zam geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim geldi.
İSTANBUL'DA 23 LİRA 66 KURUŞTAN SATILACAK
Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan, 23 lira 66 kuruşa indi. Öte yandan Ankara'da 23 lira 78 kuruşa, 23 lira 77 liraya düştü.
OTOGAZA 30 KURUŞ ZAM
Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul'da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara'da 10 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak.
 

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Yusuf Eker

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