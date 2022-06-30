Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından tören için Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenazesi, tören için ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı. Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın’ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.