236 suçtan aranan bilgisayar korsanı Selimpaşa'da yakalandı

236 ayrı suçtan 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi azılı bilgisayar korsanı, İstanbul Silivri’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işlediği suçlarla polis tarafından ’en çok arananlar’ listesine giren bilgisayar korsanı Rıdvan A.’nın peşine düştü. Bilişim suçlarından banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi beldede sahtecilikten başkasına ait banka ve kredi kartları bilgisini ele geçirmeye kadar pek çok alandaki uzmanlığıyla bilinen Rıdvan A.’yı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, adım adım takip etti. Sürekli yer değiştiren korsanı takip eden polis, şahsın son olarak Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese gece saat 23.30 sıralarında baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen bilgisayar korsanın yapılan sorgusunda, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması”, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama”, “dolandırıcılık”, “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme” suçlarının da aralarında olduğu toplam 236 farklı olaydan suç kaydı olduğu tespit edildi. Bu suçlardan 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bilgisayar korsanı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 13:51