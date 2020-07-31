236 suçtan aranan bilgisayar korsanı Selimpaşa'da yakalandı

236 ayrı suçtan 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi azılı bilgisayar korsanı, İstanbul Silivri’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen bilgisayar korsanın yapılan sorgusunda, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması”, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama”, “dolandırıcılık”, “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme” suçlarının da aralarında olduğu toplam 236 farklı olaydan suç kaydı olduğu tespit edildi. Bu suçlardan 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bilgisayar korsanı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 13:51