Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti.

Olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak’ta meydana geldi. Mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa’da ikamet eden yabancı uyruklu H.N. ile anlaştılar. 3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.’ye bir daha ulaşamadı. Bugün H.N. ile Fabrika Sokak’ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.’yi darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı. 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.