‘Ankesör’ soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ’cü itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Polis Akademisi Başkanlığındaki eski öğrencilere düzenlenen operasyonla yakalanan 30 şüpheliden 16’sı “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. 14 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ adı altında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, Polis Akademisi Başkanlığında öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle akademiden ilişiği kesilen 46 şüphelinin, daha sonraki dönemde FETÖ ile faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmiş, bu kapsamda 28 Mayıs’ta İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Aydın, Denizli, Çanakkale ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Altı ilde 56 adreste yapılan baskınlarda FETÖ/PDY şüphelisi 46 zanlıdan 30’u yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütle irtibat ve iltisaklarını devam ettirdikleri ankesörlü telefon numaralarından tespit edilen FETÖ üyesi eski Polis Akademisi öğrencisi 30 şüpheliden 16’sı “etkin pişmanlık“ hükümlerinden yararlanarak adli makamların talimatı üzerine emniyetten serbest bırakıldı. Geriye kalan 14 zanlı ise bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinin tamamı hakkında “Adli Kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.