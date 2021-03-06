Arnavutköy’de feci kaza: 2 yaralı

Arnavutköy’de hatalı sollama sonucu 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen bir aracında durmayarak çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Meydana gelen zincirleme kaza sonrası araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve ambulansa haber verdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan 2 yaralı, daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları panikle ambulansa koştular.Kaza nedeniyle bölgede uzun araç trafiği oluşurken araçlar jandarmanın müdahalesi sonucu çekicilerle otoparka çekildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.