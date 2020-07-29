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Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan fabrikaya doğru ilerliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan fabrikaya doğru ilerliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan fabrikaya doğru ilerliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan fabrikaya doğru ilerliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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İFAP’tan halı saha açıklaması
İFAP’tan halı saha açıklaması
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