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Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

İstanbul’da asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Kâğıthane Tüneli’ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.

Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

İstanbul’da asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Kâğıthane Tüneli’ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.

Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile Kağıthane Tüneli’ni kapatıp oyun oynadı. Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, tünel içinde oynadıkları esnada görüntülendiklerini fark edince arabalarına kaçtı. Vatandaşlar daha sonra otomobillerine binip konvoy halinde tünelden ayrıldı.

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