Ataşehir’de öldürülen Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmiş, Koçan’ın eski eşi ise ardından intihar etmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Ataşehir’de 15 Haziran günü SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), şirket çalışanı Aydın Mert’le birlikte bankaya giderek 3 milyon 300 bin TL çekti. Koçan, parayı yanındaki çantaya doldurarak saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy’deki holding binasına geldi. Sibel Koçan’ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı. Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direnince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Sibel Koçan’ı başından vurdu, ardından gaspçılar çantayı alarak kaçtı. Olayın ardından Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak yaşamına son verdi.

İlk operasyonla yakalanan 6 kişiden 1’i tutuklandı

Olayın ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu olaydan bir gün sonra İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayın faillerinden olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci operasyonla 7 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin bir kısmının Balıkesir’e kaçtığını tespit etti. Ekipler, bu kez Balıkesir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla 6’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin olayın diğer iki faili olduğu ortaya çıktı. Böylece gasp olayını gerçekleştiren kişilerin tamamı yakalanmış oldu.

İkinci operasyonla gözaltına alınan kişiler emniyette sorguya alındı. Şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.