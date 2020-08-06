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Avcılar’da kamyon ve araba çarpıştı, kamyon parçalandı: 2 yaralı

AVCILAR’DA CADDE ÜZERİNDEN KAMYON VE BİNEK ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİ İLE AĞACA ÇARPIP DEVRİLEN KAMYON PARÇALANIRKEN SÜRÜCÜ İÇİNDEN SAĞ ÇIKTI.

Avcılar’da kamyon ve araba çarpıştı, kamyon parçalandı: 2 yaralı

Avcılar’da cadde üzerinden kamyon ve binek aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile ağaca çarpıp devrilen kamyon parçalanırken sürücü içinden sağ çıktı. Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyon sürücü M.Y. yönetimindeki 34 JY 4942 plakalı binek araba ile cadde üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybı nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında ağaca çarpan kamyon yan yatarak devrildi. Kamyon parçalanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı ve ambulans ile hastaneye sevk edildi.Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı.

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