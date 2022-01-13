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Ayvalık’ta 28 göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık’ta 28 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde iki ayrı can salıyla bir grup düzensiz göçmenin Ayvalık açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

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Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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