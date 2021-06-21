Bağcılar’da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı

Bağcılar’da bir belediye otobüsünün park halindeki iki servis aracına arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Hasar gören servis araçlarından birinin sahibi olan Şahin Durmuş, “Bir belediye otobüsü geldi sağda park halinde duran araçlara vurdu, durdu. Uyuyor muydu sarhoş muydu hiç bilmiyorum. Araçlardan bir tanesi benim diğeri de bizim komşunun. İki tane araç hasar gördü. Belediye otobüsünde 3-4 tane yaralı vardı. Yaralıların durumları fena değildi. Şoförü gördüm şok halindeydi. Nasıl olduğunu bilmiyordu herhalde uyuyordu” dedi.Kazayı gören Vedat Gökçe ise ”Biz bir ses duyduk. Gürültü duyduk. Yola gittik baktık. Otobüsçü arkadaşımız muhtemelen fren yerine gaza bastı. Biz tabi yetiştik müdahale ettik elimizden ne geliyorsa yaptık. Yaralılarda öyle ciddi bir şey yoktu. Bir tanesinin gözüne yanılmıyorsam cam girmişti. Otobüsün ön camından ufak bir çapak. Diğerinin de kolunda incinme vardı. Sürücü yaralı falan değildi ama şoktaydı. Su falan verdik elimizden ne geliyorsa yaptık” şeklinde konuştu.