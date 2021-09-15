Bahçelievler’de yol çöktü, vatandaşlar yürüyerek işe gitmek zorunda kaldı

Bahçelievler’de sabah saatlerinde metro inşaatının yapıldığı caddede çökme meydana geldi. Çöken yol nedeniyle cadde trafiğe kapatılınca işe gitmek isteyen vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı.
Bir süre çalışma yapan ekipler daha sonra trafiğin kilitlenmesinden dolayı çareyi trafiği tehlikeli de olsa açmakta buldu. Bu sırada işine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar yaşanan bu duruma isyan etti. Yo kapalı olduğu için dersine geç kaldığını söyleyen Tolga Keskin, “Trafik kapalı minibüsle okula gidecektim ancak yol trafiğe kapalı olması nedeniyle yürüyorum, okula geç kaldım” dedi.
İşe geç kalan başka bir vatandaş ise “Caddenin başından beri yürüyorum. İşe geç kaldım. 15 dakikadır yürüyorum, minibüs de gelmiyor, yürümeye devam ediyorum” dedi.