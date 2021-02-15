Balyoz Davası’nın son sanığına beraat kararı

Balyoz Davası’nın son sanığı emekli Kurmay Albay Ali Göznek hakkında beraat kararı verildi. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından yapılan yeniden yargılama sonucu Balyoz davasında 236 kişi de beraat etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası’nda yargılanan 236 kişi beraat etmişti. Savunması alınamadığından dosyası ayrılan emekli Kurmay Albay Ali Göznek’in “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçundan yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 17. celsesine, sanık avukatı Kemal Nevzat Güleşen katıldı.Cumhuriyet Savcısı, duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın savunmasında ‘Benim hakkımda yargılamayı yapan kişiler ve iddianameyi düzenleyen savcı gerçek hakim ve savcılar değildir. FETÖ soruşturmaları bunu aşikar kılmıştır. Diğer sanıklar atılı suçlardan beraat etmişlerdir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Diğer silah arkadaşlarım beraat etmişlerdir. Eşitlik ilkesi gereği beraatimi talep ediyorum” dediği aktarıldı.

“Dijital veriler içerisinde çelişkiler var”

Mütalaada, “Dijital veriler içerisinde bulunan belgelerde yer, zaman, kişi yönünden birçok çelişkinin olduğu, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ait bilgilerin olduğu tespit edilmiştir. Suça konu veriler içerisinde son kayıt etme tarihi 2003 Mart ayı ve öncesi olarak görünmesine rağmen ve dijital veriler içerisinde bilirkişi raporları ve mahkemenin yazılarına gelen cevaplara göre 2009 yılına kadar olan tarihlerle ilintili birçok unsurun bulunmaması nedeniyle dijital verilerin güncellendiği kabul olanaklı değildir. Yine aynı nedenlerle dijital verilerin herhangi bir soruşturma halinde delil değerinin yitirilmesi için sanıklar tarafından kasıtlı olarak değiştirildiğinin kabulü de mümkün görülmemiştir” ifadelerine verildi. Savcı, sanık Ali Göznek hakkında üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin diyecekleri sorulan sanık avukatı Kemal Nevzat Güleşen ise “Benim müvekkilim Denizci Kurmay Albay’dır. Müvekkil 3. dalganın sanıklarındandır. İlk yargılamada müvekkil Almanya’ya gittiği için hakkında dosya tefrik edilmiş diğer sanıklara ceza verilmişti. Müvekkilin savunması da alınmamıştı. Diğer sanıklara verilen cezalar Yargıtay Ceza Dairesi’nce onanmıştı ancak sonrasında davanın kumpas niteliği tespit edilmişti. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ettik. 19 Haziran 2014’te bütün tutuklu sanıklar tahliye edildi. Ana dosya mahkemenize geldi. Mütalaayı celse arasında değerlendirdim. 3 sayfalık mütalaa dosya özetini olduğu gibi aksettirmiş” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkemeden beraat kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti oy birliğiyle, Ali Göznek’in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı somut delil elde edilemediği ve ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 13:05