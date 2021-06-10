Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdığı iddia edilen Eray Çakın tutuklandı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildiOlaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eray Çakın’ın bugün ifadesi alındı. Çakın ifadesinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ ile ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Çakın, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.