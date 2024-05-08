Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Öğrencilere Özel Teşvik

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin serbest zamanlarını daha verimli değerlendirmelerini teşvik eden yenilikçi bir uygulama başlattı.

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Öğrencilere Özel Teşvik
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Okul müdürü Gürsel Ergün'ün liderliğinde gerçekleştirilen "telefonsuz hava sahası" etkinliği kapsamında, öğrencilerden gönüllü olarak okula telefon getirmemeleri istendi. Bu etkinlikle öğrencilerin dikkatlerini dağıtabilecek unsurlardan uzaklaşmaları ve eğitime odaklanmaları hedefleniyor.

Etkinliğe katılan ve kitap ile eğitim materyalleri getiren öğrencilere, özendirme amacıyla kalem hediye edildi. Bu ödüllerle öğrencilerin hem okuma alışkanlığı kazanmaları hem de ders dışı zamanlarını daha etkin kullanmaları teşvik ediliyor.
Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Öğrencilere Özel Teşvik

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Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin akademik başarılarını artırma ve daha odaklanmış bir öğrenme ortamı oluşturma amacını güttüğünü belirtti.