Gündönümü Çiftliği Hayvancılık İşletmesine 'Ari İşletme Sertifikası' Verildi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gündönümü Çiftliği Hayvancılık İşletmesi'ne "Ari İşletme Sertifikası"nı takdim etti. Aysun ve Mehmet Sökmen çifti tarafından işletilen çiftlik, yapılan test ve analizler sonucunda hastalıktan ari olduğunu kanıtladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, sertifikanın takdim edildiği törende yer alarak işletme sahibi Turgut Mehmet Sökmen’e sertifikayı bizzat verdi. Gündönümü Çiftliği, Şap, Tüberküloz ve Bruselloz gibi hastalıklara karşı yapılan laboratuvar kontrollerinden başarıyla geçerek bu önemli sertifikayı almaya hak kazandı.

Sertifikalı işletme statüsü, çiftliğin karantina ünitesine sahip olduğunu, hayvanlarının kayıt altına alındığını ve asgari teknik ve hijyenik şartları sağladığını göstermektedir. Bu başarı, Gündönümü Çiftliği'nin hem yerel hem de geniş çaplı pazarlarda güvenilir bir tedarikçi olarak kabul edilmesine olanak tanıyacak.