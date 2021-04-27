Beşiktaş’ta 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş’ta Rus uyruklu 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

Beşiktaş’ta 24 Ocak tarihinde Rus uyruklu 2’si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı şüpheli Hasan Hüseyin Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. İddianamede, olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildiği iddianamede, turistlerin ülkelerine döndükleri anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Y.’nin 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, 24 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Rus uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye bıçakla saldırarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ertesi gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.