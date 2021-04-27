Beşiktaş’ta 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş’ta Rus uyruklu 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Y.’nin 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Olayın geçmişiOlay, 24 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Rus uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye bıçakla saldırarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ertesi gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.