Beşiktaş’ta İETT otobüsü çınar ağacına çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, otobüste sıkışarak yaralanan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç otobüsün üzerine devrilirken, aracın içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sabah saatlerinde Dolmabahçe Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Devrilen çınar ağacı ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.