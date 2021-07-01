Beykoz’da engellileri darp eden saldırgan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Beykoz’da engelli vatandaşları darp eden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi. Hakimlik, saldırgan Oğuzhan A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Beykoz’da 21 Haziran’da İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen Oğuzhan A. (36), engelli Hasan Polat’ı defalarca vurarak darp etmişti. Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş’a da saldırmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Oğuzhan A. gözaltına alındı.

Tutuklama istendi, serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen ve ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanması istenen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘konutunu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtiraz üzerine yakalama kararı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, itirazın kabulüne karar vererek, Oğuzhan A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.