Beylikdüzü ve Bahçelievler’de 3 ayrı olaya karışan hırsızlar kamerada

İstanbul’un Beylikdüzü ve Bahçelievler ilçelerinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızdan 2’si polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 hırsızın bir apartmana giriş ve çıkış anlarıyla bir otomobile binerek kaçış anları ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Beylikdüzü ve Bahçelievler’de 3 ayrı olaya karışan hırsızlar kamerada
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İstanbul’un Beylikdüzü ve Bahçelievler ilçelerinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızdan 2’si polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 hırsızın bir apartmana giriş ve çıkış anlarıyla bir otomobile binerek kaçış anları ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Beylikdüzü ve Bahçelievler’de 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde, 2 kere evden 1 kere de açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen A.Ş. ve U.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer hırsızın da yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yakalanarak yakayı ele veren hırsızların 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu ve 2 araç plakası çaldıkları tespit edildi. 16 Mayıs tarihinde Bahçelievler’de bulundukları adreste polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar kamerada

3 hırsızın bir aparmana giriş ve çıkış anlarıyla bir otomobile binerek kaçış anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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