Beyoğlu’nda pide fırınında patlama: 1 yaralı

Beyoğlu’nda bir pide fırınında tüp patlaması meydana geldi. Korkutan patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay bir pide fırınında çalışan Türkmenistan uyruklu Enezhan Orazbaveya isimli kadın fırını açtığı sırada tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle kadın çalışan hafif şekilde yaralanırken, dükkanın pencere ve kapıları hasar gördü. Patlama sesini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerini ve emniyet ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralanan kadın çalışana ilk müdahaleyi dükkan içinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra zabıta ekipleri ve doğal gaz ekiplerine haber verdi. Doğal gaz ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları önlemler sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili polis ve zabıta ekipleri incelemelerini sürdürüyor.