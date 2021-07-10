Birbirlerine suç atan arkadaşların "hırsızlık" kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Fatih’te, kaçak bir şekilde Bulgaristan’a gitme planı yapmak için bir araya gelen yabancı uyruklu 6 arkadaş arasında hırsızlık suçlamaları yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 şahıs gözaltına alındı.
Kıskıvrak yakalandılarAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra hızlıca uzaklaşma anları kameralara saniye saniye yansıdı.