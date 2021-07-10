Birbirlerine suç atan arkadaşların "hırsızlık" kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Fatih’te, kaçak bir şekilde Bulgaristan’a gitme planı yapmak için bir araya gelen yabancı uyruklu 6 arkadaş arasında hırsızlık suçlamaları yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Fatih, Seyit Ömer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın bodrum katında kalan Afgan uyruklu 6 arkadaş, kaçak yollarla Bulgaristan’a gitme planı yaptı. Daha sonra şahıslar arasında hırsızlık suçlaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce şahısla, evde bulunan kesici aletlerle birbirlerine saldırmaya başladı. Kavgada Farhad Ismaıl ve Mohammed Ayub yaralandı. Yaralı kişiler kanlar içinde yatarken evde bulunan 4 şahıs da hızlıca uzaklaştı. Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkıp yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Ancak 2 yaralı hayatını kaybetti.

Kıskıvrak yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra hızlıca uzaklaşma anları kameralara saniye saniye yansıdı.