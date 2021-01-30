İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerine yer verdi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe’nin fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
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