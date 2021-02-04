Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.Kadıköy’de önceki gün düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi’nin protestolarında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kartal’da Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesinde eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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