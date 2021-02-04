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Boğaziçi Üniversitesinde eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesinde eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
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Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’de önceki gün düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi’nin protestolarında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kartal’da Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
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