Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu rehin aldı

Arnavutköy’de uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğunu rehin aldı. Ekiplerin ikna çabaları sonrası eşini ve çocuğunu bırakan şahıs, bu sefer de kendisi teslim olmadı. Saatler süren çabalar sonrası şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
Ekipler ikna etmek için saatlerce uğraştıEkiplerin ikna çalışmaları sonucunda zanlı, eşi Ayşenur K.ve kızı A.K.‘yı polis ekiplerine teslim etti. Seçkin K. bu seferde kendisi çıkmadı. Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen Seçkin K. için özel harekat polisleri istendi. Evden bir el silah sesi duyan ekipler eve girmeye hazırlanırken Seçkin K. tekrar ekiplerle irtibat kurdu ve avukatının olay yerine gelmesini istedi. Şahsın avukatının olay yerine gelmesi üzerine ikna çalışmaları son buldu, zanlı dışarı çıkartıldı. Anne, kız ifadesi alınmak üzere, Seçkin K. ise gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.