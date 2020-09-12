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Büyükçekmece’de kan donduran kaza kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'DE, AKŞAM SAATLERİNDE CADDEDEN GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ KURYE PARK YERİNDEN GERİ MANEVRA YAPARAK ÇIKAN ARACIN ALTINDA KALIP AĞIR YARALANDI. KAN DONDURAN KAZA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Büyükçekmece’de kan donduran kaza kamerada

Büyükçekmece’de, akşam saatlerinde caddeden geçmek isteyen motosikletli kurye park yerinden geri manevra yaparak çıkan aracın altında kalıp ağır yaralandı. Kan donduran kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece’de Beylikdüzü Devlet Hastanesi yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyreden motosikletli kurye önündeki araçtan kurtulup geçmek istedi. Motosikletlinin gelişini fark edemeyen park yerinden çıkan sürücü gaza bastı. Geri manevra yapan sürücü, motosikletli kuryeyi altına alarak yol kenarındaki dükkanın önüne kadar sürükledi. Sesi duyan vatandaşlar motosikletli kuryenin yardıma koştu. Kurye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili poliste tutanak tuttu. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kan donduran kaza kamerada

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletinin önündeki aracı geçip gitmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise park yerinden çıkan aracın geri manevra yapıp motosikletliyi altına alması ve sürüklemesi yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020, 10:34
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