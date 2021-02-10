Çaldığı otobüsü kapıları açık şekilde Beyoğlu’na bıraktı

Maltepe’den çaldığı otobüsü Beyoğlu’nda kapıları açık bir şekilde bırakarak kaçan hırsız Kartal’da bulunan evinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen hırsızın otobüsü sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı yakınlarında Maltepe-Kadıköy hattında çalışan minibüsün kapıları açık bir şekilde bırakıldığı ihbarını aldı. Aracın olduğu yere gelen ekipler, plaka üzerinden minibüsün şoförü A.T. isimli şahsa ulaştı. A.T. polislerle yaptığı görüşmede diğer şoför arkadaşı C.K.’nın minibüsü bir yere bıraktığını, kendisinin de o bölgeye gittiğinde aracın olmadığını söyledi. Araç şoförüyle yapılan konuşmaların ardından, polis ekipleri minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda minibüsü çalan şahsın çok sayıda suç kaydı olan A.V.C. olduğu tespit edildi.

Minibüs hırsızı Kartal’daki evinde yakalandı

Hırsızla ilgili bilgilere ulaşan polis ekipleri, A.V.C.’nin Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi. Yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan hırsız polis merkezine götürüldü. Hırsızın A.V.C.’nin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hırsız A.V.C. ilk ifadesinde aracı ihtiyacı için çaldığı ve götürmek için fırsatı olmadığını söylediği öğrenildi.

Hırsızın minibüsü kullandığı anlar kamerada

Maltepe’den çaldığı minibüsü Beyoğlu’nda kapıları açık bir şekilde terk ederek kaçan hırsızın, minibüsü kullandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın minibüsü kullandığı görüldü.